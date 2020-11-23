أسعار الذهب تعمق خسائرها لـ34 دولاراً مع مكاسب الأسهم

2020/11/23 | 18:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها لأكثر من 34 دولاراً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب الأسهم وبيانات اقتصادية.

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