ارتفاع النشاط الاقتصادي الأمريكي لأعلى مستوى منذ 2015

2020/11/23 | 18:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 سنوات ونصف خلال الشهر الجاري، مع أداء قوي للقطاعين الصناعي والخدمي.

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