ثورة الشفاء تسكت إصابات كورونا في الرصافة: حصيلة كسرت حاجز 65 الفاً بنسبة 93 بالمئة

2020/11/23 | 18:42 - المصدر: يس عراق

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اعلن مدير عام صحة الرصافة د.



عبد الغني سعدون الساعدي عن ارتفاع نسبة الشفاء الى 93% في إنجاز غير مسبوق بعد تسجيل شفاء 486 حالة جديدة اليوم الاثنين الموافق 23 تشرين الثاني من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 65169 حالة .

وقال الدكتور الساعدي ان ” نسب الشفاء في جانب الرصافة ارتفعت الى 93% بعد اكتساب 486 حالة شفاء جديدة اليوم من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة”.

واضاف ان “حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية:.

مدينة الصدر 215 حالة شفاء موزعة على قطاعاتها ومحلاتها

الكرخ 9 حالات شفاء

محافظة بابل 5 حالات شفاء

محافظة المثنى4 حالات شفاء

البلديات 20 حالة شفاء

الحسينية 11 حالة شفاء

حي النصر 14 حالة شفاء

سبع قصور 9 حالات شفاء

جسر ديالى 17 حالة شفاء

النهروان 23 حالة شفاء

بسماية 11 حالة شفاء

حي البتول 16 حالة شفاء

حي المنتظر 6 حالات شفاء

الامين 20 حالة شفاء

المشتل 16 حالة شفاء

زيونة 22 حالة شفاء

بغداد الجديدة 23 حالة شفاء

الغدير 15 حالة شفاء

الشعب 30 حالة شفاء

واوضح الساعدي ان “الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى”.

وتابع ان “شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة”.

وافاد الساعدي ان “العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 65169 حالة شفاء”، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية”.

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