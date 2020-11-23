وزيرا خارجية الأردن وروسيا يؤكدان اهمية التنسيق المشترك لحل أزمات المنطقة

2020/11/23 | 18:42 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/أكد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي، وروسيا سيرغي لافروف اليوم إستمرار العمل على زيادة التعاون الثنائي وتكثيف التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية وسبل حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والإستقرار.



وحسب بيان صحفي للخارجية الأردنية، استعرض الصفدي ولافروف خلال مباحثات عبر الهاتف التطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر حول سبل التعامل مع المستجدات وتنسيق الجهود لحل أزمات المنطقة.



وبحث الصفدي ولافروف تطورات القضية الفلسطينية وأكدا إستمرار الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل، مشددين على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية./انتهى

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