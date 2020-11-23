قائدا عمليات البصرة وحرس حدود المنطقة الرابعة يجريان جولة استطلاعية بحرية في قاطع أمرية حرس حدود السواحل

2020/11/23 | 18:42 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اجرى قائدا عمليات البصرة وحرس حدود المنطقة الرابعة جولة استطلاعية بحرية في قاطع أمرية حرس حدود السواحل للوقوف على الخطط الامنية في قاطع المسؤولية .وذكر مصدر في قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة " للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / ان الجولة التي أجراها قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف و قائد حرس حدود المنطقة الرابعة العميد خلف لفته البدران بحضور مدير الموارد المائية و قائممقام الفاو ومدير ناحية السيبة للوقوف على جغرافية القاطع ودراسة ومعالجة الاحوازات داخل قاطع المسؤولية وتأثيرها على الواقع الأمني للشريط الحدودي في ممر شط العرب.واضاف كما تم الاطلاع على تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة بتامين حدودنا البحرية ومراقبة السواحل وجاهزية القطعات في تنفيذ الواجبات المكلفة بها للحد من عمليات التهريب والتسلل المنتشرة على طول قاطع الامرية .



واشاد قائد عمليات البصرة بالدور الكبير الذي تقدمه قيادة حدود المنطقة الرابعة في حفظ امن الشريط الحدودي مع دول الجوار وخصوصا في قاطع أمرية حرس حدود السواحل كونه ممرا مائيا مهما وبوابة العراق المطلة على الخليج العربي./انتهى

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