تحدي العراقيين 2020 وحفرة الفاسدين | العراق وقصص أخرى

2020/11/23 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقديم: الإعلامي ناجي أبو لوزمحاور الحلقة : من قارب الغرق في البصرة إلى قوارب النجاة مع حفرة كبيرة للفاسدين ونهاية عام 2020 بلقاح كورونا المعتمد وموعد قتل وباء الظلم والنزوح.

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