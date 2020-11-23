تصاعد شعبيّة الحزب الدّستوري الحرّ. - عزالدين بوغانمي

2020/11/23 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عزالدين_بوغانمي بعض الناس لا يفهمون سرّ تصاعد شعبية الدستوري الحرّ.



ولا يفهمون مُحرّكات عودة النّظام السّابق.



وقلّة الفهم هذه تدفع إلى نشأة ردود فعل مختلفة وتفسيرات خاطئة لهذه الظّاهرة.



فثمّة من يتّهم دولًا أجنبية.



وثمّة من يتّهم الشعب التونسي بضعف الذّاكرة.



وكلّ يُدلي بدلوه.



وكلّ إناء بما فيه يرشح.سأُحاول، باختصار شديد، تفسير توسّع شعبية الدّستوري الحرّ، ارتكازًا على مثال الثورة الفرنسية وما آلت إليه، با ......





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