2020/11/23 | 18:46 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 23 نوفمبر 2020 | 06:42 مساءً | عدد القراءات : 5

الصحة السعودية: لقاحات كورونا ستكون مجانية للجميع بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أن لقاحات كوفيد-19 ستكون مجانية للجميع في المملكة، بحسب التلفزيون الرسمي السعودي.

وقال التلفزيون على تويتر إن الوزارة قالت إنها تأمل أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70 بالمئة من سكان المملكة بنهاية عام 2021.

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