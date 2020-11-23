مصر.. إدراج علاء عبد الفتاح وعبد المنعم أبو الفتوح على

2020/11/23 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، إدراج الناشط المصري، علاء عبد الفتاح، والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، والحقوقي، محمد الباقر، و25 آخرين على قوائم الإرهابيين، بحسب ما أفادت صحيفة "الأهرام" الرسمية.

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