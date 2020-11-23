هذه هي خدمة الاتصالات والإنترنت في نظر المواطن العراقي | صوت المواطن

2020/11/23 | 18:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذه هي خدمة الاتصالات والإنترنت في نظر المواطن العراقي

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