اول صورة وتعليق لمحمد صلاح بعد تعافيه

2020/11/23 | 18:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} نشر اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أول تعليق وصورة بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا المستجد.

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