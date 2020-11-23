أغطية الوسائد والملاءات تحتوي على بكتيريا أكثر من مقعد المرحاض!

2020/11/23 | 18:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات: الفرات نيوز} لا يحب الكثيرون ترتيب أسرّتهم، ناهيك عن غسل الملاءات، وخاصة الرجال العزاب.ويمكن لهذا الأمر أن يجعلك معرضا لمجموعة غير متوقعة من البكتيريا الضارة.

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