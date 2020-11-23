التيار الصدري يؤجل تظاهراته المقررة يوم غد الى الجمعة المقبل

2020/11/23 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

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اعلنت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق، التابعة للتيار الصدري، تأجيل التظاهرات المزمع انطلاقها يوم غد، تأييداً لزعيم التيار مقتدى الصدر.

وذكرت اللجنة في بيان، ان تأجيل التظاهرات جاء لتزامن الموعد مع ذكرى وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام، محددة يوم الجمعة المقبل موعدا اخر لها .

وكان التيار الصدري دعى في وقت سابقجماهيره لتظاهرة وصفها بالمليونية تاييدا لزعيم التيار مقتدى الصدر .

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