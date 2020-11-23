البرلمان ينهي قراءة ومناقشة قانون جرائم المعلوماتية ويرفع جلسته الى إشعار آخر

2020/11/23 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفع مجلس النواب جلسته الى إشعار آخر، بعد إنهاء قراءة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، والمقدم من لجنة الامن والدفاع .

وطالب عدد من النواب بعدم استخدام القانون بشكل خطر يمس بالحريات العامة مع وجود عقوبات مبالغ فيها، والدعوة لتشريع قانون يحافظ على هيبة الدولة مع المحافظة على خصوصيات الحريات العامة، وأن لا تؤدي صياغته الى تكميم الافواه.

وأكدت اللجنة المعنية بالقانون إجراء تعديلات واسعة في بنود مشروع القانون تتناسب مع المقترحات المقدمة وما ينسجم مع حرية التعبير عن الراي التي كفلها الدستور.

ودعا رئيس المجلس محمد الحلبوسي الى عدم المساس بالحريات التي كفلها الدستور خاصة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والاعلان والتمييز بين من يقدح ويشتم ويسب وبين من يدلي بنقد بناء.

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