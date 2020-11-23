تحديد يوم غدٍ موعداً لتقديم إحاطة بلاسخارت حول العراق أمام مجلس الأمن

2020/11/23 | 19:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس-بلاسخارت، الاثنين، عن موعد تقديم احاطتها حول العراق لمجلس الامن.



وذكر مكتب بلاسخارت في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2020)، انه "يوم غد الثلاثاء (24 تشرين الثاني/نوفمبر) ستقدم الممثلة الأممية الخاصة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس-بلاسخارت إحاطة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة حول التقرير الأخير للأمين العام بشأن يونامي وآخر التطورات في العراق".

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