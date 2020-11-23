إصابات كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي تتخطى المليون

2020/11/23 | 19:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..سجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من مليون حالة إصابة بكوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد طبقا لإحصاء أجرته “رويترز” وفقا للبيانات التي نشرتها كل دولة.وبلغت حصيلة الإصابات في منطقة الخليج اليوم الاثنين مليونا و845 إصابة والوفيات 9160.من جهة أخرى، أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن ما يربو على 58.61 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و389031 وفاة.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



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