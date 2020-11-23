العمل تطلق رواتب متقاعدي العمال المضمونين للشهر الحالي والمقبل

2020/11/23 | 19:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهري تشرين الثاني وكانون الاول 2020، داعية المشمولين للتوجه الى مراكز الصرف لاستلام مستحقاتهم.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (23 تشرين الثاني 2020)، انها "تعلن صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهري تشرين الثاني وكانون الاول من العام 2020".

وأضاف البيان، ان "مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خلود حيران، بينت ان الدائرة وبإشراف مباشر من قبل الوزير، عادل الركابي، استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من اليوم الاثنين الموافق 23-11-2020".

وتابعت حيران، ان "الدائرة استنفرت جهودها لاطلاق الرواتب في موعدها نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلاد التي انعكست سلبا على واقع الحياة الاجتماعية للاسر العراقية على الخصوص شريحة العمال المضمونين".

ودعت الوزارة في بيانها "المستفيدين الى مراجعة مراكز الصرف لاستلام مستحقاتهم"، مبينة انها "ستستمر وفق هذا المنهج دون ان يكون هناك تأخيرا في موعد الصرف".

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