2020/11/23 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب أحد الضباط التابعين لقوات حفظ السلام الروسية بجروح في انفجار لغم بإقليم قره باغ، فيما لقي أحد عسكريي القوات المسلحة الأذربيجانية مصرعه، وأصيب أربعة من العاملين في وزارة الطوارئ في قره باغ.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين “انفجر لغم في منطقة مداغيز، مما أسفر عن إصابة أحد ضباط حفظ السلام الروس بجروح.



كما لقى أحد عسكريي القوات المسلحة الأذربيجانية مصرعه، وأصيب 4 من العاملين التابعين ل‍وزارة الطوارئ في قره باغ بجراح متفاوتة”.

وأضاف البيان “تم نقل الضابط الروسي إلى أحد المستشفيات في مدينة باكو حيث يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة، ولا توجد خطورة على حياته”، بحسب “سبوتنك”.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، في العاشر من شهر تشرين الثاني الحالي، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى بأنفجار في قره باغ) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى بأنفجار في قره باغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).