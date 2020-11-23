المالكي والحكيم يؤكدان ضرورة توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة

2020/11/23 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، على ضرورة توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة.

مكتب المالكي قال في بيان، ان الأخير استقبل الحكيم وبحث معه مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلاد، وسبل اجراء الانتخابات وفق ما يحقق تطلعات الشعب العراقي، مضيفا ان الجانبين أكدا خلال اللقاء ضرورة ان تكون المعالجات للتحديات الراهنة سريعة وعاجلة، بغية النهوض بالواقع الاقتصادي والمالي للبلاد.

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