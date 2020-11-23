جهاز مكافحة الإرهاب يعتقل قياديا بداعش بالسليمانية بتنسيق مع آسايش المحافظة

2020/11/23 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اعتقال قيادي بتنظيم داعش بمحافظة السليمانية.

وأكد رسول في بيان، ان جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من اعتقال القيادي بداعش، بعمليةٍ نوعية تستند الى معلوماتٍ دقيقة ومُتابعةٍ رصينة وتنسيق مُشترك مع جهاز الامن الآسايش في مُحافظة السليمانية.

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