الدولار الأمريكي يتحول للارتفاع عالمياً بعد بيانات اقتصادية

2020/11/23 | 19:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين، بعد بيانات اقتصادية إيجابية.

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