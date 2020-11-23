2020/11/23 | 19:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقیة الیوم الاثنین 38 حالة وفاة و2136 اصابة جدیدة بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19).وذكرت الصحة العراقية في بیان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الحصیلة الاجمالیة للمصابین بالوباء في عموم العراق بما في ذلك محافظات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 38 وفاة و2136 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 38 وفاة و2136 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).