تأخر زيارة الوفد الكردي لبغداد.. نائب يوضح حقيقة وجود خلاف بين الديمقراطي والاتحاد

2020/11/23 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني طه أمين، الاثنين (23 - 11 - 2020) عدم وجود خلافات بين الحزبين الكرديين بشأن التوجه إلى بغداد للتباحث معها بشأن قانون موازنة 2021.وقال أمين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الوطني لايتحمل تأخير الزيارة والتأخير يعود لحكومة الإقليم التي تعد مجموعة وثائق وارقام تريد كشفها أمام الجهات الفنية في بغداد".وأضاف "أننا على استعداد للمشاركة بأي زيارة تمهد لتسليم مستحقات المواطنين في هذا الظرف الصعب، ولكن نأمل أن تكون هذه الزيارة حقيقية وتوجد نية من الطرفين لتوقيع اتفاق شامل لآن المواطنين لا يريدون زيارات عديمة الفائدة"وكانت وسائل إعاتم كردية قد أكدت، في وقت سابق، أنه نتيجة للخلافات القائمة بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي والوطني) فأنه تم تأجيل زيارة الوفد الكردي إلى بغداد في الوقت الحالي.

وكان الرئیس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاھور شیخ جنكي حمل، الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020، وفد حكومة الاقلیم المفاوض مسؤولیة عدم ادراج رواتب موظفي كردستان ضمن مشروع قانون تمويل العجز المالي.وقال شیخ جنكي في بیان انه "خلال زيارتنا الاخیرة للعاصمة بغداد ولقائنا رئیسي الجمھورية والوزراء وبعض قادة الكتل السیاسیة ان وفد حكومة الاقلیم المفاوض يتحمل مسؤولیة عدم ادراج رواتب موظفي اقلیم كردستان ضمن مشروع قانون العجز المالي، ھذا في الوقت الذي كان متاحا امامه العديد من الخیارات الجیدة المقدمة من الكتل السیاسیة".واضاف ان "الفرصة لاتزال سانحة من خلال تفعیل المادة السابعة من القانون ووجود فرصة لحكومة الاقلیم للتفاوض بشانھا".واشار الى ان "حكومة الاقلیم ملزمة بالتصرف على قدر من المسوولیة والاسراع في ارسال وفد من اصحاب القرار الى بغداد ان زيارتنا الى من اجل الاسراع باطلاق رواتب موظفي الاقلیم وعدم تھمیش الحقوق الدستورية لشعبنا الكردي"، مؤكدا "بغداد كانت مثمرة بشكل كبیر للمطالبة بحقوق موظفي شعبنا".واستأنف: "عقدنا خلال الزيارة اجتماعا ايجابیا واخويا مع دولة الرئیس مصطفى الكاظمي، و اكدت خلاله على مبدأ تعاملنا كاتحاد وطني كردستاني بعدم استخدام قوت الشعب الكوردستاني رھینة و ضحیة لغرور أي جھة".وختم البیان ان "رئیس الوزراء مصطفى الكاظمي وبجانب امتعاضه من اداء الفريق التفاوضي لحكومة الاقلیم، الا انه اكد انه خلال ھذين الاسبوعین سیبذل الجھود الحثیثة في سبیل ارسال المستحقات المالیة لموظفي اقلیم كردستان".

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