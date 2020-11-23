رضيعة مطار حمد.. قطر تكشف جنسية الأبوين وتفاصيل إلقائها بسلة المهملات

2020/11/23 | 19:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات القطرية، الاثنين، هوية ذوي طفلة حديثة الولادة عثر عليها في مطار حمد في الدوحة بداية أكتوبر الماضي، وكادت إجراءات البحث عن والدتها أن تؤدي إلى أزمة دولية بين قطر وأستراليا.

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