نائب يحذر من صيف “قاس” في 2021 نتيجة الأزمة المالية

2020/11/23 | 19:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

حذر عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب محمود الزجراوي، الاثنين، بان ازمة الكهرباء في صيف 2021 ستكون قاسية.

وقال الزجراوي لـ /المعلومة/، ان “ العراق يعاني من ازمة مالية خانقة منذ اشهر اثرت على كل القطاعات الحيوية ومنها الكهرباء التي تحتاج الى اموال كبيرة للصيانة قبيل فصل الصيف القادم لتفادي اي ازمة لكن الوضع يشير الى انه سيكون موسم قاس جدا وربما الاكثر قساواة اذا لم تكن هناك حلول تسهم في معالجة ملف الطاقة بشكل عام”.

ودعا الى “اطلاق خطة بدائل من خلال تفعيل مبدا الاعتماد على الطاقة الشمسية في المنازل والدوائر الحكومية للتخفيف من الاعتماد على الكهرباء الوطنية بالاضافة الى الضغط بقوة على تسريع وتيرة انتاج غاز المحركات المغذي لمحطات توليد الكهرباء من اجل تقليل حجم اموال الاستيراد وتخصيصها للصيانة وبقية الاعمال اخرى”.

واشار الزجراوي الى ان “وضع البلاد الاقتصادي والمالي يحتم قرارات جريئة تسهم في تصحيح مسار الطاقة بشكل عام وخاصة الكهرباء من خلال معالجة كل اطر الخلل المزمنة والدفع الى تقليل النفقات لتفادي موسم قاس جدا”.



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