وزير الثقافة يسمي رئيساً جديداً للهيأة العامة للآثار والتراث

2020/11/23 | 19:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدر وزير الثقافة والسياحة والاثار، حسن ناظم، الاثنين، امراً وزارياً بتكليف ليث حسين رئيساً للهيأة العامة للآثار والتراث.

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