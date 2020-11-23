حسن العلوي يدعو سعد البزاز إلى قيادة العراق

2020/11/23 | 19:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طالب المفكر العراقي حسن العلوي، الاثنين، الكاتب والاعلامي سعد البزاز بالترشح الى رئاسة الحكومة العراقية أو رئاسة الجمهورية.



ودون سياق ذي صلة، أجاب العلوي على سؤال بشأن تأسيس الدولة العراقية، بتوجيه رسالة على الهواء إلى رئيس مجموعة الشرقية الإعلامية، طالبه فيها بـ’قيادة العراق’.

وتابع العلوي خلال برنامج "لعبة الكراسي" الذي تقدمه الزميلة "ختام الغراوي" وتابعه "ناس" (23 تشرين الثاني 2020)، أن "رجل الأعمال والاعلامي سعد البزاز يمتلك مقبولية شعبية واسعة، ولايعاني من عقد طائفية او قومية".

ودعا العلوي، البزاز الى التقدم خطوة لإدارة الدولة، مبيناً ان "البزاز ظلم نفسه وتأخر كثيراً بالدخول في العمل السياسي".

وأوضح ان "البزاز هو افضل رئيس وزراء ممكن ترشحه، لامتلاكه المال والقوة والعلاقات الواسعة والمقبولية من قبل كافة المكونات، حيث ينحدر من خلفية عربية سنية، ويحظى بمقبولية كردية، رغم بعض التحفظات الشيعية" التي استدرك بشأنها قائلاً "الشيعة تغيروا..



وأصبح منهم علمانيون".

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