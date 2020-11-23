النقل توعز بصرف المبالغ المدخرة لموظفي السكك في المناطق المحررة

2020/11/23 | 19:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أوعز وزير النقل، ناصر حسين بندر الشبلي، الاثنين، بصرف المبالغ المدخرة لموظفي السكك في المناطق المحررة.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (23 تشرين الثاني 2020)، ان "الشبلي، أوعز إلى الشركة العامة لسكك حديد العراق بصرف الرواتب لموظفي السكك في المناطق المحررة التي طالت مناطقهم الاعمال الارهابية".

وأضاف البيان، ان "تلك الاستجابة جاءت بجهود ومتابعة حثيثة ومخلصة لهذا الملف من قبل مدير عام السكك، طالب جواد كاظم الحسيني.



وبدوره وجه المدير العام القسم المالي والاقسام المعنية في الشركة بالصرف على وجه السرعة وتوزيعها على مستحقيها من الموظفين في المناطق المحررة".

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