كاميرات حرارية تقود إلى اعتقال أجنبيين تسللا من سوريا باتجاه العراق

2020/11/23 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، اعتقال شخصين أحدهما سوري الجنسية والآخر يحمل الجنسية التركية، تسللا من الأراضي السورية باتجاه العراق.

وقالت المديرية، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ والفوج الأول لواء المشاة ٧١ وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني وباستخدام الكاميرات الحرارية، ألقت القبض على اثنين أحدهما سوري والآخر تركي، من المتسللين الأجانب القادمين من الأراضي السورية باتجاه اراضينا عبر منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى".

وأضافت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "تم تسليمهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".





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