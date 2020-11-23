2020/11/23 | 19:38 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية مباراة الزوراء والقوة الجوية التي جرت على ملعب كربلاء الدولي بالتعادل بهدف لمثله ضمن الجولة الرابعة من دوري الكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/23 | 19:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية مباراة الزوراء والقوة الجوية التي جرت على ملعب كربلاء الدولي بالتعادل بهدف لمثله ضمن الجولة الرابعة من دوري الكرة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية مباراة الزوراء والقوة الجوية التي جرت على ملعب كربلاء الدولي بالتعادل بهدف لمثله ضمن الجولة الرابعة من دوري الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).