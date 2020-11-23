صحة الاقليم: انخفاض معدل الاصابة بكورونا 53%

2020/11/23 | 19:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان برزنجي خلال مؤتمر صحفي مع اللجنة الصحية في برلمان كوردستان اليوم الاثنين، ان حالات الاصابة بفايروس كورونا في الاقليم تتجه نحو الانخفاض، متمنيا السيطرة على الوضع بشكل كامل.

وقال برزنجي، ان حالات الاصابة بكورونا في الاقليم في الاسبوع الماضي مقارنة بالاسبوع الذي قبله انخفض 32% في وقت وصلت الحالات يوم 31/10 الى القمة، الا انه الان مقارنة بذلك الوقت انخفضت الحالات بنسبة 53%.

واكد الوزير، انه تم تسجيل 99.6% من الحالات خلال 6 اشهر الماضية وان 2.8% من المصابين كانوا من الاطباء والعاملين في الصحة وملاك وزارة الصحة وتوفي عدد منهم.

وبشان ظهور فايروس سارس، قال وزير الصحة، ان ما تم نشره كان خطأ وليس لهذا الفايروس اي وجود في اقليم كوردستان.

وبشان كورونا واستئناف العام الدراسي، اضاف، صيح ان نسبة الاصابات انخفضت، الا ان هناك مخاطر، لانه باغلاق المدارس انخفض عدد المصابين بكورونا.

وحول مستشفيات معالجة السرطان، اوضح وزير الصحة، انه تم صرف 74 مليار دينار هذا العام لمعالجة المرضى وشراء الادوية وتعمير المستشفيات وشراء الاجهزة وانشاء المراكز اللازمة.

واضاف، ان هناك 64 الف ملف لمرضى السرطان في اقليم كوردستان، بينها 8 الاف و526 ملف جديد تم تسجيلها هذا العام وتتم معالجة المرضى في المراكز الخاصة بالسرطان.

PUKmedia خاص

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