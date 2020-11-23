لهذا السبب طلب الديوانية نقل مباراته امام الشرطة

2020/11/23 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشف رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، سبب نقل مباراة فريقه المقبلة امام الشرطة من ملعب كربلاء الدولي الى ملعب الادارة المحلية.

وقال العنكوشي لـ /المعلومة/ انه “وجدت ارضية ملعب الديوانية لا تختلف عن ارضية اربيل او امانة بغداد وغيرها لهذا قررت الاستمرار في الديوانية”.

واضاف ان “الكلف العالية التي انفقها على كل سفرة خارج الديوانية التي تقدر بعشرة الاف دولار لكل سفرة هو سبب اخر لاعادة اللعب في الديوانية”.

وبين بالقول، “اعتقد اللعب في ملعبنا ليس مثلبة علينا وكان هدف المشاركة في كربلاء من اجل جمالية الدوري العراقي، لكن بعد ظلم الحكم ولجنة الانضباط اذن مصلحة فريقي اهم مليار مرة من مصلحة الاخرين”.

يذكر ان المباراة كان من المفترض ان تقام على ملعب كربلاء الدولي.



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