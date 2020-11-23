جونسون يعلن انتهاء الإغلاق الوطني في بريطانيا الأسبوع المقبل

2020/11/23 | 19:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتم رفع الإغلاق في إنجلترا الأسبوع المقبل، لكن بشروط، مع تراجع إصابات كورونا.

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