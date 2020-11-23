2020/11/23 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- بحثت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة الدكتور وليد السهلاني ، اليوم الاثنين ، مع الجهات التنفيذية اسباب تأخير التعاقد لانشاء ميناء الفاو الكبير .وامهلت لجنة الخدمات والاعمار ، وزارة النقل اسبوعا لحسم الموضوع بعيداً عن المماطلة والتسويف .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات والاعمار النيابية تمهل النقل اسبوعاً واحداً لحسم ملف ميناء الفاو الكبير المركز الخبري الوطني.

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