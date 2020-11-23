الكشف عن جمع تواقيع نيابية لربط رواتب موظفي كردستان بالمركز

2020/11/23 | 19:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاثنين، عن جمع تواقيع نيابية لربط رواتب موظفي اقليم كردستان بحكومة المركز.

وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “اكثر من 100 توقيع تم جمعه لربط رواتب موظفي اقليم كردستان بموظفي حكومة المركز في بغداد”، لافتا الى ان “حكومة الاقليم لا تزال رافضة لتسليم قوائم الموظفين للحكومة المركزية في بغداد”.

واضاف ان “تسليم قوائم موظفي اقليم كردستان امر مهم وعلى حكومة الاقليم الالتزام بهذا الامر”، مبينا ان “عملية التوظيف وحق المواطن بالعمل سيرتبط بمجلس الخدمة الاتحادي”.

وكان مجلس النواب قد جمع ، اليوم الاثنين، اكثر من 100 توقيع نيابي لاستضافة بارزاني ووزيري نفط الاقليم والاتحادي ومدير شركة سومو.



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