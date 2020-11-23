الثقافة النيابية تشيد بدور شبكة الإعلامي العراقي في توحيد الخطاب الوطني

2020/11/23 | 19:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب بدور شبكة الاعلام العراقي في توحيد الخطاب الوطني، وإرساء مبادىء الحقوق والحريات في أوساط المجتمع العراقي.

وأكدت رئيس اللجنة سميعة الغلاب اثناء زيارتها يوم الاثنين 23/11/2020 وبرفقة النائب صفاء الغانم لمقر شبكة الاعلام العراقي على دعمها لتوجهات الشبكة في رسم السياسة الإعلامية الصحيحة، مبدية استعدادها لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه إدارة الشبكة.

من جانبه دعا النائب صفاء الغانم إدارة الشبكة بالاستمرار في تغيير الواقع الذي كانت تعاني منه الشبكة، مشيرا إلى أن أغلب الجمهور راض عن الأداء العام بعد تولي الإدارة الجديدة.

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