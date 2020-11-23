بشأن لقاح كورونا.. الصحة العالمية: النور في آخر النفق أصبح أكثر إشعاعا

2020/11/23 | 19:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس أن “الأخبار عن لقاح مضاد لفيروس كورونا تعني أن النور في آخر النفق أصبح أكثر إشعاعا”.

وأضاف غبريسوس في إحاطة افتراضية في جنيف: “هناك خطر حقيقي لأن يتعرض الفقراء والمستضعفون للدهس في التدافع من أجل لقاحات فيروس كورونا.



هناك حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لتقاسم اللقاحات”.

ووقعت عشرات الدول على خطة اللقاح العالمية COVAX التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومجموعة اللقاحات GAVI لتوفير جرعات اللقاح للبلدان التي لا تستطيع تحمل تكاليفها.

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