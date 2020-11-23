لجنة النزاهة تناقش مع مدير في التسجيل العقاري آلية بيع العقارات السكنية واتمتتها

2020/11/23 | 19:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة النزاهة برئاسة النائب عبد الأمير المياحي مقرر اللجنة وبحضور عدد من أعضائها يوم الاثنين ٢٢/١١/٢٠٢٠ ، مدير دائرة التسجيل العقاري فرع الدورة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية بيع العقارات والبيع بالوكالة وصحة صدور هذه الوكالات.

كما تم التطرق إلى العراقيل التي تواجه عمل الدائرة في بيع العقارات التابعة للمواطنين في الخارج واتمتتة البيانات والمستندات الخاصة بالعقارات للحفاظ عليها من التلف وسهولة انجاز المعاملات العقارية.

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