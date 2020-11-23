الفتح: تحركات وجمع تواقيع لاستجواب الكاظمي بعد رفضه الاجابة على اسئلة شفهيه

2020/11/23 | 19:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلن تحالف الفتح، الاثنين، عن توجيه اسئلة شفهية الى رئيس الوزراء حول العديد من المخالفات، مؤكدا التحرك لجمع تواقيع استجوابه في المجلس بعد عدم الاجابة على الاسئلة.

وقال النائب عن الفتح عباس العطافي لـ/المعلومة/ ان “هناك 6 اسئلة شفهية وجهت الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول العديد من القضايا ولم يجب عنها حتى الان”.

واضاف ان “الاسئلة تخص انتهاكه العديد من القوانين والادارية المالية للبلاد وتأخر ارسال الموازنة وغيرها”، مشيرا الى ان “عدم الرد واستمرار الخروق حولت الاسئلة الى مشروع استجواب”.

واوضح العطافي ان “هناك 11 توقيعا جمعت حتى الان لاستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبانتظار جمع التواقيع للمضي باستجواب الاخير”.انتهى25و

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