صحيفة امريكية : تاخير انتقال السلطة سيعطل منح التصاريح الامنية لفريق بايدن

2020/11/23 | 20:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد تقرير لصحيفة اتلانتك كانسل الامريكية ، الاثنين، ان تأخير انتقال السلطة التي يمتنع ترامب عن تسليمها حتى الان يتسبب في مشاكل لمكتب التحقيقات الفيدرالية في منح التصاريح الامنية لفريق الرئيس المنتخب جو بايدن الانتقالي.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الخبراء تساءلوا عن كيفية عدم تسليم السلطة الاولي حتى الان ، وترامب يعلم بكمية المشاكل التي يمكن ان يتسبب فيها ذلك للامن القومي ومسؤولي الصحة العامة الوافدين”.

واضاف أن ” بايدن بدأ يعمل على جمع الاموال من أجل الانتقال ، حيث أخبر المؤيدين أنه نظرًا لعدم تمكنهم من الوصول إلى الأموال للرؤساء الجدد بسبب امتناع ترامب ، فإنهم بحاجة إلى التبرعات للقيام بذلك، فيما شكل بسرعة فريقًا من كبار خبراء الطب والصحة العامة والفايروسات المستعدين لمواجهة الوباء في 20 كانون الثاني المقبل وبدون الوصول إلى المعلومات حول ما تم إنجازه من ادارة ترامب “.

وتابع أن ” مستشاري بايدن حذروا من ان التأخير قد يكون مميتًا أثناء الوباء ، لأنه سيعيق قدرة الإدارة الجديدة على التوزيع السريع للقاحات التي تبدو جاهزة للموافقة الفيدرالية”.

من جانبه قال رئيس اركان فريق جورج بوش السابق اندي كارد إن ” تقرير لجنة احداث الحادي عشر من ايلول بين ان مقاطعة ولاية فلوريدا للعمل مع الادارة تسببت في مشاكل لفريقهم في التعامل بجدية مع التحذيرات من أن هجوم القاعدة وشيك آنذاك “.

واوضح تقرير الصحيفة أن ” مكتب التحقيقات الفيدرالية لايمكن ان يصدر في الوقت الحالي التصاريح الامنية الدائمة لمسؤولي بايدن الجدد ، مما قد يؤدي إلى نقص في عدد الوكالات المهمة في حالة وقوع هجوم إرهابي”.

واشار الى أن ” أحد أهم جوانب الانتقال الرئاسي ، والذي غالبًا ما يتم تجاهله ، هو دمج العديد من المعينين السياسيين في الإدارة الجديدة في قوة عاملة فيدرالية مهنية يجب أن تنفذ سياساتها ، لكن الوضع الحالي في فوضى والاضطراب الحالي ليس جيدا للاداء التنظيمي “.



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