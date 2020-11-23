وزير الثقافة يوجه بإزالة الواجهة الصناعية لمدخل الوزارة

2020/11/23 | 20:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين] أجرى وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الاثنين، جولة تفقدية على استعدادات دائرة الفنون العامة المتواصلة لمهرجان الواسطي للفن التشكيلي رافقه خلالها المدير العام للدائرة علي عويد العبادي.

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