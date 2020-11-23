تخصيص 5 تريليونات دينار لتمويل المشاريع في العراق

2020/11/23 | 20:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصص البنك المركزي 5 تريليونات دينار عراقي لتمويل المشاريع في البلاد، وذلك حسبما اعلنته الامانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن بيان للامانة، يوم الاثنين، انه "استناداً إلى توجهات الحكومة العراقية، في دعم الاقتصاد العراقي وتشجيع حركة الاستثمار وتشغيل الأيادي العاملة في العراق، ناقشت الأمانة العامة، آليات تفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي، التي تتضمن تخصيص مبلغ خمسة تريليونات دينار، لتمويل المشاريع الاقتصادية والتجارية والزراعية والخدمية والسياحية".

وأضافت أن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، ترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (38) الخاص بتمويل المشاريع".

وقال الغزي بحسب البيان، إن "المبادرة ستنعش الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة، وتشجع عملية الاستثمار المحلية، من خلال استثمار الخبرات التجارية في شتى المجالات، والتي ستسهم في حركة السوق المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد".

وأوضحت الأمانة أن "المجتمعين ناقشوا الآليات الخاصة بمنح القروض الكبيرة والميسرة، عبر المصارف الحكومية، لإنشاء المشاريع السكنية والصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، في عموم المحافظات، وتعديل الصيغة النهائية لتلك الآليات، لغرض إحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها والمباشرة بتنفيذها".

PUKmedia / عن واع ‌

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