العمل العراقية تطلق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لنوفمبر وديسمبر.. الاثنين

2020/11/23 | 20:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهري نوفمبر / تشرين الثاني وديسمبر /كانون الأول من العام 2020.وبينت خلود حيران مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، في …

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