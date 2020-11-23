2020/11/23 | 20:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التربية، أنها بانتظار موافقة مجلس الوزراء على منح دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي وذلك بعد ساعات من مطالبات بهذا الخصوص من لجنة التربية النيابية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وكيل وزارة التربية فلاح القيسي قوله إن "الوزارة ليس لديها اعتراض في منح دور ثالث، في حال تم تبنيه من قبل لجنة التربية في مجلس النواب وصوّت عليه في مجلس الوزراء".

وأضاف، أن "الوزارة تنتظر إقرار مجلس الوزراء إجراء دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي في فرعيه الأدبي والعلمي".

وفي وقت سابق، طالب رئيس لجنة التربية النيابية قصي محسن الياسري وزارة التربية بإجراء امتحانات دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بھا البلد من تفشي جائحة كورونا وما صاحبھا من عقبات أثرت بشكل مباشر على الطلبة.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، اصدرت لجنة التربية النيابية، بيانا بشأن مطالبتها بمنح طلبة السادس الاعدادي فرصة الدور الثالث.

وقال رئيس اللجنة، قصي الياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة طالبت وزارة التربية بالموافقة على منح فرصة الدور الثالث لطلبة السادس الاعدادي".

واضاف البيان أنه "نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا العزيز من تفشي جائحة كورونا وما صاحبها من عقبات ومعاناة ومراعاة للظروف التي يمرون بها الطلبة والتي أثرت بشكل مباشر على الطلبة، ان منحهم هذه الفرصة ستكون بمثابة جزء من الرعاية الابوية لهذه الشريحة المهمة والتي هي بالتأكيد اساس المستقبل للعراق لعدم اضاعة عام من حياتهم بسبب ظروف خارجة عن ارادتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تحدد الموقف من المطالبات بالدور الثالث) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تحدد الموقف من المطالبات بالدور الثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).