"مرتبطة بتركيا".. إسرائيل تكشف شبكة تهريب أموال تابعة لحماس

2020/11/23 | 20:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تم الكشف عن شبكة تابعة لحركة حماس تقوم بتهريب الأموال عبر تركيا إلى الضفة الغربية، حيث اعتقلت السلطات خمسة طلاب من جامعة بيرزيت في رام الله على صلة بالقضية.

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