في تصريح سابق.. مقتدى الصدر يعلن مقاطعته الانتخابات المقبلة

2020/11/23 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير

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كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال في تغريدة له ان التيار سيدخل الانتخابات المقبلة في حال تأكده من حصوله على اغلبية الأصوات ومنصب رئاسة الحكومة.

ويذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن مقاطعته الانتخابات المقبلة وعاد لقرر خوضها مرة أخرى لتخلص العراق من الفساد والتبعية والانحراف لإكمال مشروع الإصلاح من الداخل.

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