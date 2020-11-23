الأمطار تحاصر بغداد ومطالبة باستنفار عام | دائرة السلطة

2020/11/23 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقديم: وجدان العانيضيوف الحلقة:أحمد عكلة – مدير بلدية الكرادة و الزعفرانيةالشيخ عبد الأمير الساعدي – أحد وجهاء مدينة #الصدراللواء كاظم سلمان – مدير عام الدفاع المدني العام

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