2020/11/23 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تقديم: أحمد الأدهميضيوف التغطية:كاتو سعد الله – خبير في الشؤون الأميركيةد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطريق الى البيت الابيض | تغطية خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تقديم: أحمد الأدهميضيوف التغطية:كاتو سعد الله – خبير في الشؤون الأميركيةد.
صبحي غندور – مدير مركز الحوار العربي في #واشنطنأحمد الياسري – باحث في شؤون الشرق الأوسط
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطريق الى البيت الابيض | تغطية خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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