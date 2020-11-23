الطريق الى البيت الابيض | تغطية خاصة


الطريق الى البيت الابيض | تغطية خاصة
2020/11/23 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تقديم: أحمد الأدهميضيوف التغطية:كاتو سعد الله – خبير في الشؤون الأميركيةد.

صبحي غندور – مدير مركز الحوار العربي في #واشنطنأحمد الياسري – باحث في شؤون الشرق الأوسط

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