القبض على 8 متهمين بتعاطي وترويج المخدرات في واسط

2020/11/23 | 20:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على (6) متهمين مطلوبين وفق المادة 28مخدرات في واسط.

وذكرت الوكالة انه تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود،ألقت مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في واسط القبض على متهمين اثنين اخرين مطلوبين وفق المادة 32 مخدرات،بحوزتهما على كمية من مادة الترياك.

وبينت الوكالة انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهما العادل.

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