قصة مصورة ..الزوراء يجبر الجوية على التعادل بهدف واحد في الوقت القاتل

2020/11/23 | 20:24 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادل فريقا الزوراء والقوة الجوية بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جرت مساء الاثنين بملعب كربلاء ضمن الجولة الرابعة للدوري الممتاز بكرة القدم.

وارتفع رصيد الجوية المتصدر الى 10 نقاط بعد اول تعادل له في الدوري اعقب ثلاثة انتصارات متتالية على الكهرباء بهدف واحد وعلى نفط البصرة بهدفين مقابل واحد وعلى الصناعات الكهربائية بهدفين دون مقابل

ورفع الزوراء رصيده الى 6 نقاط بعد فوز واحد على الطلبة بهدفين وثلاثة تعادلات مع الشرطة والنفط والجوية بهدف واحد.

المباراة التي تقام للمرة الاولى تاريخيا بلا حضور المشجعين بدأت بمبادرة جميلة للاعبي الفريقين استذكروا فيها الغائبين بسبب فايروس كورونا فرفع الزوراء فانيلات اللاعبين جلال حسن ومحمد رضا بينما رفع الجويون فانيلة المدافع الدولي أحمد ابراهيم.

الشوط الاول مضى سلبيا بلا اهداف رغم السيطرة الميدانية الواضحة للاعبي الجوية ومبادرتهم الى تهديد مرمى الزوراء الذي ذاد عنه الحارس علي ياسين.

النصف الثاني بدأ بهجمات متبادلة للفريقين أفلح في احداها المهاجم الدولي ايمن حسين في تسجيل الهدف الاول للجوية في الدقيقة 56 محتفلا به بطريقة افرحت الجويين .

الزوراء شكل ضغطا واضحا على الجوية بعد الهدف اثر تراجع الجوية للحفاظ على تقدمه ليكلفه ذلك طرد لاعبه كرار نبيل ثم في تمكن المهاجم الدولي مهند عبد الرحيم من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع واضعا نهاية عادلة للمباراة المتكافئة بين الطرفين.

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